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الامارات | شاطئ جميرا.. ملتقى عشّاق الرياضات البحرية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | شاطئ جميرا.. ملتقى عشّاق الرياضات البحرية 1/2
  • الامارات | شاطئ جميرا.. ملتقى عشّاق الرياضات البحرية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع إشراقة شمس الصيف على دبي، يتحوّل شاطئ جميرا إلى مسرح مفتوح لعشّاق الرياضات البحرية من مختلف الأعمار والجنسيات.. يمتد الشاطئ بطوله على مياه الخليج العربي الفيروزية، ويُعدّ من أشهر المواقع التي تجمع بين جمال الطبيعة وروعة المغامرة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب مثيرة، مثل ركوب «الجيت سكي» على خلفية برج العرب، أو خوض مغامرة جوية عبر الباراسيلينغ، حيث تُحلق المظلات فوق البحر، وتكشف مشاهد بانورامية ساحرة، أما محبو التوازن والتحدي، فيجدون في «الوايك بورد» و«الفلاي بورد» تجارب لا تُنسى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة