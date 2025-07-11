الامارات | لوحات بتوقيع إد شيران في مزاد بريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعرض لوحات تجريدية وسلسلة مطبوعات فنية، تحمل توقيع نجم البوب البريطاني، إد شيران، في مزاد خيري، على ما أعلنت دار المعارض «هيني» في لندن.

هذه الأعمال التي أُطلق عليها اسم «لوحات موقف السيارات الكوني»، ستُعرض للجمهور، حتى الأول من أغسطس المقبل، في دار المعارض الواقعة في قلب العاصمة البريطانية، وستحصل مؤسسة إد شيران، التي تُعنى بدعم التعليم الموسيقي في المدارس، على جزء من عائدات المبيعات، وذكرت صحيفة «ذي غارديان» أن اللوحات ستباع بسعر 900 جنيه إسترليني (1222 دولاراً) لكل منها.

ويُعد المغني وكاتب الأغاني، إد شيران، أحد أكثر الفنانين استماعاً في العالم.