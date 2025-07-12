الامارات | «الفاية» في قائمة التراث العالمي لـ «اليونسكو» 2025.. الإمارات تسجل منجزاً تاريخياً جديداً من إمارة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاية» في قائمة التراث العالمي لـ «اليونسكو» 2025.. الإمارات تسجل منجزاً تاريخياً جديداً من إمارة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً في مسيرتها لصون التراث الثقافي، بعد أن اعتمدت لجنة التراث العالمي في دورتها الـ47 المنعقدة في باريس قراراً جماعياً بإدراج «الفاية» في إمارة الشارقة، ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي.

وحظيت «الفاية» التي تقع في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، بهذا الاعتراف لما تتمتع به من «قيمة عالمية استثنائية»، كونها تحتفظ بأحد أقدم وأطول السجلات المتواصلة لوجود الإنسان في البيئات الصحراوية، والتي تعود إلى أكثر من 200 ألف عام.

وتضم قائمة التراث العالمي حالياً 1226 موقعاً ذا قيمة عالمية استثنائية، منها 955 موقعاً ثقافياً، و231 موقعاً طبيعياً، و40 موقعاً مختلطاً، موزعة على 168 دولة، فيما يبلغ عدد مواقع التراث العالمي في الدول العربية حتى اليوم 96 موقعاً في 18 دولة.

نموذج متكامل

ويُعد موقع «الفاية» نموذجاً متكاملاً لما يُعرف بـ«المناظر الصحراوية»، حيث يُمثل قدرة الإنسان على التكيّف والاستيطان في الصحارى، إذ شكل - رغم ما يتميز به من قسوة وظروف بيئية بالغة الصعوبة - محطة محورية في تاريخ تطوّر الإنسان، وهو ما منح إدراج «الفاية» على قائمة التراث العالمي بُعداً علمياً وإنسانياً فريداً.

وتحت فئة «مواقع التراث الثقافي»، كان ملف الترشيح الدولي «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية» هذا العام الترشيح العربي الوحيد الذي نظرت فيه لجنة التراث العالمي، ما يمنح هذا الإدراج أهمية خاصة لدولة الإمارات والشارقة والمنطقة العربية بأسرها، ويجعل من هذا الحدث لحظة تاريخية فارقة في مسيرة الحفاظ على التراث الإنساني في المنطقة.

وخلال أكثر من 30 عاماً من أعمال التنقيب الدقيقة التي قادتها هيئة الشارقة للآثار، بالتعاون مع فرق دولية، تم الكشف عن 18 طبقة جيولوجية متعاقبة في موقع الفاية، يُوثق كل منها فترة زمنية مختلفة من النشاط البشري، ما يمنح الموقع قيمة علمية استثنائية في رسم مسار تطور الإنسان في البيئات القاحلة.

وقد أُثري هذا المسار البحثي بشراكات علمية مع جامعات ومؤسسات دولية مرموقة، أبرزها جامعة توبنغن الألمانية المتخصصة في علم آثار ما قبل التاريخ، وقسم دراسات البيئة القديمة بجامعة أوكسفورد بروكس البريطانية، ما أتاح تنفيذ دراسات متقدمة تعمّقت في فهم البيئات القديمة التي عاش فيها الإنسان الأوّل.

علامة فارقة

وباتت «الفاية» ثاني موقع في دولة الإمارات ينال هذا الاعتراف العالمي المرموق، بعد إدراج مواقع العين الثقافية في عام 2011. ويؤكد إدراج ملف الترشيح الدولي «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية» مكانة الشارقة والإمارات كمهد للتاريخ البشري المبكر، ويعزز حضورها في سجل الحضارات الإنسانية العريقة.

ويسجل «الفاية» على أنه الموقع الصحراوي الأول الذي يوثق حقبة العصر الحجري المسجل في قائمة التراث العالمي، ما يجعل هذا الاعتراف علامة فارقة في فهم تطور الإنسان، إذ تشكل الصحارى نحو 20% من المواطن البيئية على سطح الأرض، وتقع في مواقع محورية على خريطة استيطان الإنسان للكوكب. ويجسّد استقرار الإنسان فيها فصلاً حاسماً من فصول التاريخ البشري.

ويعكس هذا الإدراج التاريخي الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات وإمارة الشارقة في صون التراث الإنساني المشترك، ويؤكد التزام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مدى عقود، بدعم البحث العلمي، وحفظ التراث الثقافي، وتعزيز التعاون الدولي.

رحلة الإنسان خارج إفريقيا

ونيابةً عن دولة الإمارات وإمارة الشارقة، أعربت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، السفيرة الرسمية لملف الترشيح الدولي لموقع الفاية، عن شكرها لرئيس لجنة التراث العالمي وأعضائها الموقّرين، على هذا الاعتراف التاريخي، مؤكدة أن قصة «الفاية» تشكّل جزءاً أصيلاً من الحكاية الإنسانية المشتركة.

وأضافت: «إن إدراج (الفاية) يرسّخ إسهام الشارقة في كونها مهداً للتاريخ البشري المبكر، ويبرز الدور المحوري لشبه الجزيرة العربية في رحلة الإنسان للخروج من إفريقيا. وتُعد الأدوات الحجرية التي عُثر عليها في الفاية، والتي يتجاوز عمرها 200 ألف عام، دليلاً ناطقاً على عبقرية أسلافنا وجذور التقاليد الثقافية العميقة في منطقتنا».

واختتمت تصريحها بالقول: «نحن ملتزمون التزاماً راسخاً بحماية هذا الموقع، وتكريم إرث من سبقونا، ليظل مصدر إلهام للأجيال في مختلف أنحاء العالم».

كل شعوب العالم

وقال مدير عام هيئة الشارقة للآثار عيسى يوسف: «تنطلق دولة الإمارات وإمارة الشارقة في تعاملها مع التراث العالمي من إيمان عميق بأن المواقع المُدرجة على قائمة (اليونسكو) لا تخص بلداً بعينه، بل هي ملك للبشرية. نحن ندعم بقوة قيم الانفتاح والتبادل الثقافي والإنساني، حتى في عالم تحكمه الحدود. لقد ازدهر الإنسان عبر التاريخ بفضل حرية الحركة والاكتشاف التي أتاحها النظام العالمي القديم. واليوم، ونحن نُدرج مشهد الفاية الثقافي ضمن قائمة التراث العالمي، نفخر بأن الفاية أصبحت تنتمي إلى كل شعوب العالم، تماماً كما كانت قبل أكثر من 200 ألف عام».

وأضاف: «يمثل هذا الإدراج ثمرة عمل مشترك جمع بين الصرامة البحثية العلمية، والرعاية الثقافية، والدبلوماسية الدولية، وكل ذلك في إطار رؤية الشارقة الممتدة منذ أكثر من 30 عاماً، والتي تدمج بين التراث والتعليم والتنمية المجتمعية».

وأشار إلى أن «الشارقة تقدّمت رسمياً بملف ترشيح الفاية إلى (اليونسكو) في فبراير 2024، بعد 12 عاماً من التحضير المستمر للملف والموقع، مدعوماً بثلاثة عقود من الأعمال الأثرية المكثفة، والدراسات البيئية، وخطط الحفظ المتكاملة. وقد خضع الموقع لتقييم صارم وفق معايير (اليونسكو) الدقيقة التي لا تقبل إلا المواقع ذات القيمة».

12 عاماً من التحضير

وأعدّت إمارة الشارقة ملف الترشيح الرسمي لموقع الفاية في فبراير 2024 بعد 12 عاماً من التحضير، ارتكزت خلاله على أكثر من 30 عاماً من التنقيب والدراسات البيئية وخطط الحفظ.

وتؤكد دولة الإمارات والشارقة التزامهما بخطة إدارة وصون شاملة للموقع تمتد من عام 2024 حتى 2030.

خطة مستقبلية

وضعت دولة الإمارات وإمارة الشارقة خطة متكاملة لإدارة وصون موقع الفاية للفترة من 2024 حتى 2030، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من قبل «اليونسكو» للحفاظ على «القيمة العالمية الاستثنائية» للموقع. وتركّز الخطة على دعم البحث العلمي، وتعزيز التعليم، وتنمية السياحة المستدامة، في نموذج يُجسد الدمج الفعّال بين صون التراث، والاستكشاف العلمي، والمشاركة المجتمعية.

ويأتي هذا الالتزام امتداداً لجهود الشارقة المتواصلة في هذا المجال، حيث كان موقع «الفاية» على مدى 11 عاماً من المواقع المحورية ضمن برنامج «اليونسكو» «HEADS» المعني بتطور الإنسان وتكيفاته وانتشاره وتطوراته الاجتماعية، إلى جانب مواقع إفريقية مرموقة مثل كهوف نهر كلاسيس وكهف وندرويرك. ويؤكد هذا التعاون الطويل الأمد بين «اليونسكو» وموقع الفاية دوره الحيوي في دعم البحث العالمي في علم الإنسان القديم، والدراسات البيئية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التراث.

ويُعد مفهوم التراث العالمي فريداً من نوعه بفضل شموليته وتوجهه الإنساني، فالمواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لا تنتمي إلى الدول فقط، بل هي ملك لجميع شعوب العالم، بغض النظر عن موقعها الجغرافي.

بدور القاسمي:

. إدراج الفاية يرسّخ إسهام الشارقة في كونها مهداً للتاريخ البشري المبكر، ودليلاً على جذور التقاليد الثقافية العميقة في المنطقة.