الامارات | مفاجأة للعلماء.. هذا الطعام يُسبّب "الكوابيس" ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتكى مجموعة، من طلاب إحدى الجامعات الكندية، من كوابيس ليلية تقض مضاجعهم، وتمنعهم من النوم براحة، ما يؤثر عليهم سلبياً خلال يومهم الدراسي التالي.

ولهذا السبب، خصّص فريق من الباحثين أربعة أشهر لدراسة عادات النوم والتغذية لدى 1082 طالباً من جامعة «ماك إيوان» الكندية، وركّزوا بشكل خاص على مسألة الكوابيس. وسعت الدراسة إلى فهم ما إذا كانت هناك علاقة بين النظام الغذائي لهؤلاء الطلبة، وبين ما يمرون به أثناء النوم من كوابيس أو أحلام مزعجة، وأظهرت النتائج وجود مفاجأة صدمت العلماء.

وخلصت الدراسة، التي نشرتها مجلة «فرونتيرز إن سايكولوجي» (Frontiers in Psychology)، إلى وجود علاقة بين الكوابيس والأحلام المزعجة، مع حساسية اللاكتوز، التي يتأثر منها البعض، حيث يتوافر اللاكتوز في الأجبان والألبان.

وقالت الدراسة: إن 40% من المشاركين، تؤثر جودة طعامهم على طبيعة نومهم، ووجدت أن 38% منهم يتناولون قبل نومهم منتجات الأجبان والألبان، واتضح أن لها تأثيراً سلبياً على أحلامهم. في المقابل، استخلصت الدراسة أن 17.6% يتناولون الفواكه، و11.8% الخضروات، و13.4% يشربون شاي الأعشاب، وهم من كانوا ينعمون بنوم هانئ على مدى أربعة أشهر.

يفسر توري نيلسن، المتخصص في علم وظائف الأعصاب والإدراك العصبي للأحلام والكوابيس بـ«جامعة مونتريال»، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، نتائج الدراسة بالقول: إن كثيرين ممن يعانون عدم تحمل اللاكتوز «لا يزالون يتناولون منتجات الألبان». وتتفاوت شدة عدم التحمل تبعاً لكمية «اللاكتاز» (الإنزيم الذي يهضم اللاكتوز)، التي ينتجها كل شخص في أمعائه الدقيقة، لذا يرتبط ما يتناولونه من طعام بما يحدث معهم أثناء نومهم، مشيراً إلى أن هذه الفئة تعاني أعراض الجهاز الهضمي (مثل: الانتفاخات، والتقلصات) بعد تناول منتجات الألبان.

لكن توري نيلسن بين أن ليست لكل الأحلام أو الكوابيس علاقة بما يتناوله الإنسان قبل نومه، فقد تكون للقلق حصة من هذه الكوابيس، لكنه أكد ارتباط أعراض الجهاز الهضمي بما يتخيله الإنسان أو يمر به أثناء نومه.

وقال: «المشاعر السلبية التي يشعر بها الإنسان أثناء اليقظة قد تمتد إلى الأحلام. وينطبق الأمر نفسه على الأرجح على تلك التي تنشأ بسبب اضطرابات الجهاز الهضمي أثناء النوم».

وخلص الباحث، المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي، إلى ضرورة إجراء المزيد من البحوث على عدد أكبر من الأشخاص من مختلف الأعمار والخلفيات، ومعرفة عاداتهم الغذائية؛ لمعرفة ما إذا كانت هذه النتائج قابلة للتعميم.

وحساسية اللاكتوز تصيب من لا يستطيعون هضم السكر الموجود في منتجات الألبان والأجبان، بالإسهال والغازات والانتفاخ بعد تناول منتجات الألبان أو شربها، وعادةً تكون هذه الحالة غير ضارة، لكن أعراضها قد تكون مزعجة لجسم الإنسان.