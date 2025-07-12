الامارات | دفاعاً عن ساعته "الرولكس" .. مقتل شاب بريطاني طعناً وسط لندن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض بريطاني يدعى بلو ستيفنز للطعن حتى الموت عندما حاول صد لص مسلح كان يحاول سرقة ساعته الرولكس الذهبية خارج فندق وكازينو في نايتسبريدج وسط لندن.

وبدأت التحقيقات في جريمة القتل بعد طعن الرجل حتى الموت في منطقة راقية وسط العاصمة البريطانية لندن، بحسب صحيفة ميرور

وكان بلو ستيفنز، وهو أب لطفلين، يبلغ من العمر 24 عامًا، حاول صد لص مسلح كان يحاول انتزاع ساعة رولكس ذهبية من معصمه، لكنه دفع حياته ثمنًا لذلك وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها خدمات الطوارئ، بما في ذلك خدمة إسعاف لندن وخدمة الإسعاف الجوي في لندن، توفي بلو في مكان الحادث.

ولم يُكشف عن أي وصف للمهاجم، لكن شهود عيان يقولون إنه كان يرتدي قناعًا، ويركب إما دراجة كهربائية أو دراجة هوائية، وقد فر من مكان الحادث.

وفتحت شرطة العاصمة البريطانية تحقيقًا في جريمة القتل عقب حادثة الطعن.