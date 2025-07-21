الامارات | «استكشاف الفضاء» تحفز روح الابتكار لدى طلبة «صيفنا سعادة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة عجمان ورشة تفاعلية بعنوان «استكشاف الفضاء» لمجموعة من الطلبة والطالبات المنتسبين لبرنامج «صيفنا سعادة 2025»، بهدف تحفيزهم على الاستكشاف والابتكار وتنمية معارفهم بعلوم الفضاء، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز الاهتمام بالعلوم المتقدمة.

وأكدت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المجلس على الاستثمار في قدرات النشء والشباب، والمساهمة في بناء جيل مبدع ومؤهل لمواكبة متطلبات المستقبل.

وتناولت الورشة، التي نظمت في مركز شباب عجمان، وقدمها الدكتور محمد النور صديق، محاور رئيسة، شملت دور الإمارات في ريادة الفضاء ومستقبله، وتضمنت أنشطة تفاعلية وعروضاً مرئية أسهمت في تبسيط المفاهيم العلمية، وتعزيز روح الاكتشاف لدى المشاركين.

الدكتورة آمنة آل علي:

• «المبادرة» تستثمر في قدرات النشء والشباب، وتسهم في بناء جيل مبدع ومؤهل لمواكبة متطلبات المستقبل.