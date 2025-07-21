الامارات | انتيريرز الإمارات تقدّم لكم تشكيلات برنهاردت الراقية .. عنوان الفخامة الهادئة في دولة الإمارات العربية المتحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في انسجام مع التوجّه العالمي نحو أسلوب حياة أكثر وعيًا وذوقًا، تبرز "انتيريرز الإمارات" كرائدة في تقديم مفهوم الفخامة الهادئة في الدولة.

ومن خلال شراكتها الحصرية مع "برنهاردت" Bernhardt، العلامة الأميركية المرموقة في عالم الأثاث، تمنح "انتيريرز الإمارات" عشّاق التصميم فرصة لإضفاء لمسات من الرقيّ والحرفية والجمال على كل مساحة — من المنازل الخاصة إلى أبرز الوجهات الداخلية في الإمارات.

برنهاردت تعبّر عن الفخامة كما ينبغي أن تكون: هادئة، واثقة، وخالدة.

بألوان محايدة، وخطوط نقية، وتصاميم تنسجم مع المساحة بدلاً من أن تطغى عليها، تقدّم العلامة قطعاً تضع الجودة قبل الزخرفة، والمضمون قبل المظهر. كل تفصيل فيها مدروس. كل شكل يحمل حضوراً بلا صخب.

وهذا التوجّه يعبّر تماماً عمّا يبحث عنه المالك العصري اليوم: تصاميم تخدم المكان، وتمنحه معنى، وتبقى جميلة ومتّزنة لسنوات قادمة.



من قماش الكتان بلونه الكريميّ، مروراً بتدرّجات اللون الرمادي الدافئة، وصولاً إلى تدرّجات البني المائل إلى الرماديّ، إلى جانب الأخشاب الترابية اللون والدافئة الحضور وذات التفاصيل الدقيقة المنفّذة يدوياً، تفرض تصاميم "برنهاردت" حضورها بثقةٍ، وتُعبّر عن ذاتها من دون تكلّف. الخطوط الانسيابية والمواد الطبيعية، مثل خشب البلوط والرخام والصوف والجلد، والملمس الصافي والحضور المشبع بالهدوء، عوامل تضفي لمسةً راقيةً حتى على المساحات القليلة الحجم في كل بيت. التزاماً منها بقيمها الجمالية الراسخة، تُنفذ "برنهاردت" التفاصيل الدقيق لكل قطعة بإتقانٍ مذهل، مع منحنياتٍ انسيابية تجسد مفهومها الخاص للفخامة الفعلية والراقية.

رائد دبس، الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز"، قال إن الفخامة الحقيقية تُشعر ولا تُبهر، مشيراً إلى أن رؤية "برنهاردت" في التصميم تنسجم تماماً مع التزام "انتيريرز" بتقديم الجمال، والجودة، والديمومة، والتواصل الصادق مع المكان.

صُمّمت تشكيلات "برنهاردت" التي تعرضها "انتيريرز الإمارات" لتحاكي أصحاب المنازل العصريين والمتميزين، ومصمّمي الديكور المبدعين، والمهندسين المعماريين على حدّ سواء، وتمنحهم تجربةً ذات قيمة دائمة، وراحة راقية. لمن يرغب في التعرّف على فخامةٍ أكثر حضوراً وسلاسة، "انتيريرز الإمارات" هي الوجهة المثالية لاستكشاف الجمال الفعليّ والتصميم الفاخر الذي يدوم طويلاً. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع: www.interiorsfurniture.com