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الامارات | اكتشاف كوكب جديد في «المنطقة الصالحة للحياة»

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مونتريال - وام 0 تبليغ

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  • الامارات | اكتشاف كوكب جديد في «المنطقة الصالحة للحياة» 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف كوكب جديد في «المنطقة الصالحة للحياة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف فريق بحثي من معهد تروتييه لأبحاث الكواكب الخارجية في جامعة مونتريال بكندا، كوكباً يحمل مواصفات قد تجعله صالحاً للحياة، على بعد 35 سنة ضوئية من الأرض. وذكر موقع «روسيا اليوم» أن الفريق تمكن، باستخدام تلسكوب (تيس) الفضائي التابع لـ«ناسا»، من رصد الكوكب الذي أطلق عليه اسم «L 98-59 f»، وهو واحد من خمسة كواكب تدور حول نجم قزم أحمر.

ويقع الكوكب في «المنطقة الصالحة للحياة»، حيث يمكن للماء أن يبقى سائلاً. وكان النظام النجمي L 98-59 معروفاً سابقاً باحتضانه أربعة كواكب فقط، لكن التحليل الدقيق للبيانات من التلسكوبات كشف عن الكوكب الخامس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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