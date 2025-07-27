الامارات | اكتشاف كوكب جديد في «المنطقة الصالحة للحياة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف فريق بحثي من معهد تروتييه لأبحاث الكواكب الخارجية في جامعة مونتريال بكندا، كوكباً يحمل مواصفات قد تجعله صالحاً للحياة، على بعد 35 سنة ضوئية من الأرض. وذكر موقع «روسيا اليوم» أن الفريق تمكن، باستخدام تلسكوب (تيس) الفضائي التابع لـ«ناسا»، من رصد الكوكب الذي أطلق عليه اسم «L 98-59 f»، وهو واحد من خمسة كواكب تدور حول نجم قزم أحمر.

ويقع الكوكب في «المنطقة الصالحة للحياة»، حيث يمكن للماء أن يبقى سائلاً. وكان النظام النجمي L 98-59 معروفاً سابقاً باحتضانه أربعة كواكب فقط، لكن التحليل الدقيق للبيانات من التلسكوبات كشف عن الكوكب الخامس.