الامارات | «فضيحة» في حفل افتتاح بطولـة ألمانيا لفرق الإطفاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خيمت فضيحة على حفل افتتاح بطولة ألمانيا لفرق الإطفاء المنعقدة في مدينة تورغاو، بولاية سكسونيا شرق البلاد. وبدلاً من عزف النشيد الوطني عُزف المقطع الأول المثير للجدل من النشيد الوطني النازي المعروف باسم «أغنية ألمانيا» في حفل الافتتاح.

وقال نائب رئيس الاتحاد الألماني لفرق الإطفاء، هيرمان شريك: «ننأى بأنفسنا بكل وضوح عن هذه الواقعة».

وألّف «أغنية ألمانيا» أوغوست هاينريش هوفمان فون فالرسليبن عام 1841، إلا أن النازيين أساؤوا استخدامها لأغراض دعائية بتركيزهم على المقطع القائل: «ألمانيا، ألمانيا فوق كل شيء...». واليوم لا يتضمن النشيد الوطني إلا المقطع الثالث، الذي يحمل عبارة «الوحدة والعدالة والحرية».

وذكر شريك أنه لا يُمكن التسامح مع هذا السلوك، لافتاً إلى أن المسؤول عن هذا التصرف أُقيل من واجباته التطوعية في الاتحاد الألماني لفرق الإطفاء «بأثر فوري».