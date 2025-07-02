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الامارات | المغربي طارق تيسودالي يوقّع على كشوفات خورفكان لموسمين

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محمد فاضل – الشارقة 0 تبليغ

  • الامارات | المغربي طارق تيسودالي يوقّع على كشوفات خورفكان لموسمين 1/2
  • الامارات | المغربي طارق تيسودالي يوقّع على كشوفات خورفكان لموسمين 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم التعاقد مع اللاعب الدولي المغربي الأصل الهولندي الجنسية طارق تيسودالي بعقد يمتد لموسمين مقبلين وذلك لتمثيله في الموسم المقبل.

وكان تسيودالي قد خاض مع خورفكان مباريات الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وصنع الفارق خلال المباريات بتسجيل وصناعة أهداف ساهمت في تحقيق "النسور" ارقاماً مميزة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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