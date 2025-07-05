الامارات | العين يحصل على موافقة إلتشي الإسباني لمواجهته ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن نادي العين حصل على موافقة رسمية من نادي إلتشي الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى الإسباني، لخوض مباراة ودية تجمع الفريقين في الثاني من أغسطس المقبل، ضمن برنامج المعسكر الخارجي الذي سيقيمه «الزعيم» في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد.

كما علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي العين أنهت أيضاً الترتيبات الخاصة بمواجهة ودية أخرى أمام نادي غرناطة الإسباني، تقرر إقامتها في التاسع من أغسطس المقبل، في إطار خطة الإعداد الفني والبدني التي اعتمدها الجهاز الفني للفريق.

ويأتي المعسكر ضمن تحضيرات العين للاستحقاقات المحلية والخليجية المقبلة، وعلى رأسها مشاركته المرتقبة في دوري أبطال الخليج للأندية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنياً وتكتيكياً، والوقوف على جاهزيتهم قبل انطلاق الموسم.

وكان فريق العين شارك، أخيراً، في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، وخرج من دور المجموعات بعد أن حلّ في المركز الثالث لفرق المجموعة السابعة خلفاً لكلّ من مانشستر سيتي ويوفنتوس، فيما حلّ الوداد المغربي في المركز الرابع.