الامارات | منتخب الرجبي يتأهل إلى الملحق المونديالي «الآسيوي - الإفريقي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً إلى الملحق الآسيوي الإفريقي ليواجه وصيف إفريقيا 26 يوليو الجاري في العاصمة الأوغندية كمبالا، بعدما احتل وصافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، بالفوز على منتخب سريلانكا بنتيجة 29-21 في الجولة الثالثة والأخيرة التي أقيمت في سريلانكا.

وفي الوقت الذي لم تتحدد فيه هوية وصيف إفريقيا حتى الآن فإنها المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب الوطني للملحق، وفي حال فوزه سيلعب في ملحق التصفيات الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من الثامن إلى 18 نوفمبر المقبل مع منتخب بلجيكا (خامس أوروبا)، وثاني أميركا الشمالية، فيما تأهل منتخب هونغ كونغ إلى المونديال بصدارة التصفيات الآسيوية.