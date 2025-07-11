شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين سامي وإدارة الاتحاد السكندري لمناقشة ملف الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

يعقد أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري جلسة مع إدارة النادي خلال الأيام القادمة لمناقشة ملف الصفقات الجديدة التي يحتاجها زعيم الثغر، في ظل رغبة الجهاز الفني في ضم عدد كبير من الصفقات.

الاتحاد السكندري نجح في ضم كلا من محمود عجيب مهاجم ديروط على سبيل الإعارة لمدة موسم، ونور علاء على سبيل الإعارة من سيراميكا، وأحمد محمود على سبيل الإعارة من الزمالك ، بينما التعاقد على سبيل النهائي كان مع صفقة وحيدة وهي ضم محمود عبد الرحيم جنش، والذي تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

ويرغب سامي في ضم عدد 9 أو 10 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي ما بين لاعبين أجانب ومحليين وتدعيم مركز المهاجم والجناح والوسط والظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وقدم نادي الاتحاد السكندري عرضا جديد إلى نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات مروان حمدي مهاجم الفريق السماوي على سبيل الإعارة لمدة موسم، من أجل تدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

وسبق وطلب الاتحاد ضم مروان حمدي من بيراميدز ولكن لم يرد الأخير على طلبه، قبل أن يقوم بإرسال عرض جديد للموافقة على بيع رحيل لاعبه إلى زعيم الثغر في الموسم الجديد.