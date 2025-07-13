شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد نجم الزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"40" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل عبد الله السعيد ، نجم الزمالك الحالى والأهلى وبيراميدز السابق، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ40، حيث ولد بمحافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985، بدأ عبد الله السعيد مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.

ومع الأهلى تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات، جاءت كالتالى: 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة كأس مصر، وبطولتين من كأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

وخاض عبد الله السعيد تجربة احترافية قصيرة فى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انتقل إلى الدورى السعودى عبر بوابة نادى أهلى جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابة نادى بيراميدز قبل أن ينضم للزمالك .

ومنذ انضمامه للزمالك، شارك عبدالله السعيد في 58 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 13 هدفًا وصناعة 8 أهداف لزملائه.

وساهم السعيد في تتويج الزمالك بلقبي كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي، ليواصل كتابة تاريخ مميز بقميص الفريق الأبيض.

ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث انضم صانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول للفراعنة عام 2008، وشارك فى 55 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف وصنع تسعة أهداف.