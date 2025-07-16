شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شريف: الانتقال للزمالك حلم من أحلامى منذ الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد شريف مهاجم فريق الزمالك الجديد إن المفاوضات بدأت معه عن طريق جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء، مضيفا: "المدير الرياضي أكد لي أن هناك مرحلة جديدة تنتظرني، ويريد مني النجاح مع الزمالك وأن أكون على قدر التحدى فى ظل احتياج الفريق لخدماتي في هذه الفترة".

وأضاف اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "الانتقال للزمالك كان حلماً من أحلامي منذ الصغر، وسعيد جداً بتواجدي داخل القلعة البيضاء وتحقيق حلم عمري".

وواصل المهاجم قائلاً: "سعيد بردود فعل الجماهير الزملكاوية ودعمهم لي فور علمهم باقتراب انتقالي للفريق".

وأضاف أحمد شريف: " فخور بتواجدي في نادي الزمالك، وأتمنى تحقيق كل البطولات مع الفريق خلال الفترة المقبلة، على أن تكون بطولة السوبر المصري هي الأولى خاصة وأنها أقرب البطولات في الفترة المقبلة".

وأوضح اللاعب أنه يجيد اللعب في مركزي المهاجم، والجناح الهجومي، ويمتلك خبرات كثيرة في مركز الجناح لأنه شارك مع فاركو في نفس المركز لمدة موسمين، واكتسب المزيد من الخبرات، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه مع الزمالك.

وواصل اللاعب قائلاً: "المنافسة مع زملائي المتواجدين بنفس مركزي في الزمالك، أمر جيد جداً، وستعود بالنفع على الفريق، خاصة وأن الفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى في كافة المراكز".

وأضاف أن علاقته جيدة بجميع اللاعبين في صفوف الزمالك، وهذا ما سيساعده على الانسجام بشكل أسرع مع الفريق.

واختتم أحمد شريف تصريحاته موجهاً رسالة لجماهير الزمالك قائلاً: "عليكم الاستمرار في مساندة الفريق مثلما تفعلون دائماً، ونعدكم ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة من أجل حصد البطولات وإسعادكم".

وكان نادي الزمالك أعلن عن التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.