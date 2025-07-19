الامارات | الأهلي المصري يبدأ البحث عن بديل للفلسطيني أبو علي ويتواصل مع الأردني يزن النعيمات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ النادي الأهلي المصري خطوات فعلية للبحث عن مهاجم جديد، تحسباً لرحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، الذي يتمسك بمغادرة القلعة الحمراء لخوض تجربة احترافية في الدوري الأمريكي، عبر بوابة نادي كولومبوس كرو، وفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم".

وذكرت الصحيفة أن أبوعلي يُسبب حالياً أزمة داخل إدارة الأهلي، بسبب تمسكه بالرحيل وممارسته ضغوطاً على النادي للموافقة على طلبه، في وقت لا يُمانع فيه النادي رحيله بشرط تلقي عرض مالي مناسب.

وقالت: أن أحد مسؤولي الأهلي تواصل بشكل مباشر مع يزن النعيمات، مهاجم المنتخب الأردني ونادي العربي القطري، لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام إلى صفوف الأهلي في حال رحيل أبوعلي.

ويتواجد النعيمات حالياً في تركيا، حيث يشارك في معسكر إعداد نادي العربي استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من الدوري القطري.

يُذكر أن النعيمات كان قريباً من الانضمام إلى الأهلي في الموسم الماضي، قبل أن يتجه النادي إلى التعاقد مع وسام أبوعلي.