موعد مباراة الأهلي الودية أمام الملعب التونسي اليوم

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباراة ودية أمام الملعب التونسي فى إطار معسكر الفريق المقام حاليا فى تونس استعدادًا للموسم الجديد 2025 / 2026 في تمام الساعة 8:00 مساء اليوم الاثنين.

ويلتقي الأهلي نظيره الملعب التونسي في أولى المباريات الودية التي يخوضها بمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية استعداداً للموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي الودية اليوم

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت تونس، ويسعى الجهاز الفني إلى استغلالها بشكل مناسب ضمن تحضيرات المرحلة القادمة.

كان الجهاز الفني بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو قد قام برفع الحمل البدني للاعبين، في إطار الاهتمام بالنواحي البدنية إلى جانب التدريبات التخصصية وفقا للبرنامج التدريبي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلى البنزرتي التونسي فى المباراة الودية الثانية الجمعة المقبل.

معسكر مغلق للأهلي في تونس

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس يوم الجمعة الماضي؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد. ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 الى 26 يوليو الجاري، ويتضمن عددًا من المباريات الودية.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الأهلي في معسكر تونس

فيما خرج من قائمة الأهلي بالمعسكر كل من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل، وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفى مخلوف لاستعدادهم لمغادرة الأهلي خلال الانتقالات الحالية، كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.