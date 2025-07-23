شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يقرر البدء بالمجموعة الأساسية في مباراة الأهلي الودية أمام البنزرتي والان مع تفاصيل الخبر

يخطط الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي إلى إجراء تعديل على تشكيل الأهلي في ودية البنزرتي التونسي يوم الجمعة المقبل، بحيث يبدأ بالمجموعة الأساسية في التشكيل الأساسي لمباراة الجمعة، على عكس ما حدث في مباراة الملعب التونسي الماضية، التي شهدت مشاركة اللاعبين البدلاء بشكل أساسي.

ومن المتوقع أن يجري ريبيرو تعديلا على تشكيل الأهلي في ودية البنزرتي، بحيث يبدأ اللاعبين الذين شاركوا في الشوط الثاني أساسيين في لقاء الجمعة، على أن يتواجد اللاعبين الذي شاركوا بشكل أساي على دكة البدلاء، ويتم الدفع بهم في بداية الشوط الثاني تباعاً.

على جانب آخر، يترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، على إتمام إجراءات التعاقد مع أحمد حسن كوكا مهاجم لوهافر الفرنسي السابق، من أجل تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس الأمريكي.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على ضم أحمد حسن كوكا، في ظل صعوبة ضم مهاجم أجنبي أو مهاجم محلي آخر في ظل وجود صعوبات تواجه النادي في التعاقد مع بعض الأسماء الأخرى.

ويخطط النادي الأهلي لضم أحمد حسن كوكا لمدة موسم واحد مع إمكانية تجديد العقد بعد نهاية الموسم القادم.

وتسبب اكتمال قائمة الأجانب في النادي الاهلي في تفكير مسئولي المارد الأحمر في التفاوض مع أحمد حسن كوكا مهاجم فريق لوهافر الفرنسي لخلافة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الذي اقترب من الرحيل للدوري الأمريكي.

وتضم بسبب قائمة الأجانب في الأهلي خمسة لاعبين حالياً؛ وهم الثنائي المغربي، أشرف داري وأشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج والسلوفيني جراديشار.

أحمد حسن كوكا، كان قد بدأ مشواره في كرة القدم، من بوابة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل يبدأ مشواره الاحترافي في سن صغير.

ويرى مسئولو الاهلي أن كوكا هو الحل الأمثل للخروج من أزمة رحيل وسام أبو علي، خاصة في ظل ترحيب اللاعب بالعودة للقلعة الحمراء

وكان كوكا، قد انضم لصفوف لوهافر، في يناير الماضي، قادمًا من ريو آفي البرتغالي، في صفقة انتقال حر، حتى نهاية موسم 2024-2025.

وشارك كوكا، في 16 مباراة في الموسم الماضي مع لوهافر، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.