الامارات | الجزيرة يقترب من ضم البرازيلي روشا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير إعلامية أن نادي الجزيرة اقترب من التعاقد مع اللاعب البرازيلي ويليان سيلفا دا روشا قادماً من سسكا موسكو الروسي، ليصبح الصفقة الثانية لـ«فخر أبوظبي» خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «لانسي» البرازيلية، أن نادي الجزيرة توصل إلى اتفاق مع روشا حول انتقاله إلى دوري أدنوك للمحترفين، مبينة أن نادي غريميو البرازيلي كان من أبرز الأندية التي لديها اهتمام كبير بكسب خدمات المدافع البالغ 30 عاماً، لافتة إلى أنه لم يلبِّ طلبات سسكا موسكو المادية، حيث اشترط النادي الروسي الحصول على ستة ملايين يورو نظير بيع عقد اللاعب الذي يمتد حتى 2027.

وكان نادي الجزيرة قد تعاقد مع اللاعب المصري، إبراهيم عادل، من نادي بيراميدز، بينما في حال اكتمال إجراءات التعاقد مع روشا سيصبح الصفقة الثانية للفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

وولد ويليان روشا في 27 يناير عام 1995 في مدينة مونيس فرير البرازيلية، وبرز في مركز قلب الدفاع بطول فارع وقدرات بدنية قوية، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية ديبورتيفا فيروفياريا واستمر معها لسنوات عدة قبل أن يعار إلى فلامنغو، وينضم بعده إلى الفريق الأول لديبورتيفا، حيث توج بلقب بطولة ولاية إسبيريتو سانتو 2016.

وانتقل إلى نادي غريميو البرازيلي، لكنه لم يخض أي مباراة رسمية معه، ثم أعير لفطوبورغوينسي وشارك في لقاءات عدة سجل خلالها هدفاً، قبل أن يخوض تجربته الأوروبية الأولى في 2017 عندما انضم إلى نادي كوفا دا بيدادي البرتغالي، حيث أظهر إمكانات دفاعية متميزة على الرغم من إصابة أبعدته لفترة عن الملاعب.

وفي صيف 2019 انتقل إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي وقدّم مستويات قوية في الدوري الممتاز على مدار ثلاثة مواسم سجل خلالها أربعة أهداف، وكان من أبرز عناصر الفريق الدفاعية.

وفي سبتمبر 2022 وقّع مع سسكا موسكو الروسي وفرض نفسه سريعاً ضمن التشكيلة الأساسية، ليخوض أكثر من 70 مباراة ويسجل ستة أهداف حتى يوليو 2025، كما أسهم في تتويج الفريق بكأس روسيا مرتين، إضافة إلى لقب كأس السوبر الروسي.

ويمتاز ويليان روشا بقوته البدنية وتمركزه الجيد وفاعليته في الكرات الهوائية، سواء دفاعياً أو هجومياً، ويُعدّ من بين أكثر المدافعين الأجانب تسجيلاً للأهداف في تاريخ نادي سسكا موسكو، كما يحظى بثقة جماهير النادي، ويُعدّ من ركائز الفريق الدفاعية.

. في حال اكتمال إجراءات التعاقد مع روشا سيصبح الصفقة الثانية للفريق في الانتقالات الصيفية.