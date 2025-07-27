شكرا لقرائتكم خبر عن منعا للتأجيل.. بيراميدز "باي" فى الأسبوع السادس بالدوري بسبب الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المحترفة علي أن يكون فريق بيراميدز "راحة" في الجولة السادسة من الدوري المصري الجديد نظرا لإرتباطه بمباراة أوكلاند سيتي في بطولة الإنتركونتيننتال في سبتمبر المقبل منعا لتأجيل مباراة للفريق السماوي بالدوري الجديد.

وتلقى نادي بيراميدز خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، بتفاصيل مشاركة النادي في النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال في الموسم الجديد، بصفته بطل قارة أفريقيا.

ونجح بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025، وهو الإنجاز غير المسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من 7 سنوات على تأسيسه.

وخلال الخطاب هنأ الفيفا، نادي بيراميدز بتحقيقه لقب دوري الأبطال الأفريقي، ومشاركته في النسخة المقبلة من كأس الإنتركونتيننتال، والتي حدد مواعيد مبارياتها على النحو التالي:

*يوم الأحد 14 سبتمبر: نادي بيراميدز (بطل أفريقيا) يستضيف أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، مراسم سحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 في الثالثة عصر اليوم الأحد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".

وطالبت الرابطة الأندية بإرسال مندوب تابع لها اليوم، ومعه تفويض من كل نادٍ لحضور مراسم سحب القرعة.

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إقامة قرعة علنية وغير موجهة في الموسم الجديد سواء في المرحلة الأولي أو المرحلة الثانية لتحديد البطل والهابطين تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، على عكس ما حدث الموسم الماضى حيث تم اعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبى الأندية.

ويشهد الدوري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية الموسم.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاقتراحات التى وصلت من أندية الزمالك وزد والبنك الأهلى محل دراسة ونقاش ولكنها ليست ملزمة للرابطة لتنفيذها.

تابع مسئولو الرابطة أن عدم إرسال 18 ناديا تعديلات على اللائحة يعنى أن هذه الأندية توافق على اللائحة الموجودة وليس لديها ملاحظات بشأنها، لكن الرابطة ستناقش اقتراحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المقترحات.