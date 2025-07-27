طواف فرنسا: بوغاتشار يتوج باللقب للمرة الرابعة

الرياص - اسماء السيد - باريس : توج السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الإمارات) بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية للمرة الثانية تواليا والرابعة في مسيرته، بعد إنهائه النسخة الـ112 في الصدارة عقب المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة التي أحرزها البلجيكي فاوت فان أيرت تحت الأمطار الأحد في جادة الشانزيليزيه.

وحسم ابن الـ26 عاما لقبه الرابع، بعد أعوام 2020 و2021 و2024، قبل نهاية المرحلة الأخيرة نتيجة تجميد الأوقات قبل 50 كلم (من أصل 132.3 كلم) من الوصول تخوفا من الانزلاقات بسبب الأمطار التي هبطت على العاصمة باريس، لكن كان عليه تجاوز خط النهاية في جادة الشانزيليزيه لإعلانه فائزا.

وتزعم بوغاتشار السباق أولا في المرحلة الخامسة ثم بين السابعة والتاسعة قبل أن يتمسك بالصدارة من الثانية عشرة وحتى الحادية والعشرين الأخيرة التي فاز بها فان أيرت بعدما تقدم بفارق 19 ثانية على الإيطالي دافيدي باليريني والسلوفيني الآخر ماتي موهوريتش، فيما جاء البطل في المركز الرابع بفارق 19 ثانية أيضا.

وحافظ بوغاتشار في النهاية على فارق الأربع دقائق و24 ثانية الذي يفصله عن ملاحقه الدنماركي يوناس فينغيغارد، بطل عامي 2022 و2023، معادلا بعد ست مشاركات فقط البريطاني كريس فروم في المركز الرابع على لائحة أكثر الفائزين بلقب الطواف الفرنسي الشهير بفارق لقب خلف كل من الفرنسيين جان أنكتيل وبرنار إينو وميركس والإسباني ميغيل إندوراين.

لكن لم تكن كل الأمور وردية، إذ اضطر السلوفيني للتعامل مع انسحاب زميله البرتغالي جواو ألميدا ومرض عدد من دراجي فريقه وإصابته بنزلة برد والتساؤلات الدائمة حول سبب تفوقه، إضافة إلى التهديد القادم من فريق فيسما.