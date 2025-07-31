الامارات | المنتخب الأولمبي يُدشّن معسكره في إسبانيا بمشاركة 26 لاعباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة، أول من أمس، معسكره الخارجي المقام في مدينة سان بيدرو الإسبانية، وذلك استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي ستُقام في العاصمة أبوظبي من الثالث إلى التاسع من سبتمبر المقبل.

وتضم مجموعة المنتخب الأولمبي في التصفيات منتخبات إيران وهونغ كونغ وغوام.

ويشارك في المعسكر الحالي 26 لاعباً هم: خالد توحيد وسعيد المقدمي وعلي الصفار، ومبارك بن زامة ومنصور المنهالي ويوسف المرزوقي، وخميس المنصوري وفهد جاسم وأحمد مال الله، وزايد خميس وجمال خليفة وهزاع شهاب، وعلي عبدالعزيز وسولومون سوسو وضاري فهد، ومحمد الوافي وحازم عباس ومطر زعل، وأحمد رائد ومحمد الحمادي وغيث عبدالله، ومايد الكاس ومحمد جمعة وعلي المعمري، ومنصور سعيد وعيسى خلفان.

ويشمل برنامج المعسكر، الذي أعدّه الجهاز الفني بقيادة المدرب مارسيلو برولي، تدريبات يومية على فترتين (صباحية ومسائية)، إضافة إلى خوض مباريات ودية مع أندية أوروبية، بهدف رفع معدل اللياقة البدنية، وزيادة التجانس بين اللاعبين، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.