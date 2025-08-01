شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب الزمالك تعطل انتقال محمد صبحى إلى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

تعطلت صفقة انتقال محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك ، إلى بيراميدز، رغم وجود اهتمام كبير من النادي السماوي بضمه، إلا أن المطالب المالية الكبيرة من جانب الزمالك حالت دون إتمام التعاقد مع الحارس.

وبدأ بيراميدز في تحويل وجهته نحو ضم محمود جاد، حارس المصري البورسعيدي، في ظل الأزمة بين اللاعب وناديه، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق لتجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويترقّب محمد صبحي، وصول عروض رسمية من أندية الدوري السعودي خلال الأيام المقبلة، لحسم موقفه النهائي بشأن مستقبله، وسط حالة من الغموض تحيط بمصيره داخل القلعة البيضاء، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت توصل بيراميدز لاتفاق مع محمد صبحى لضمه في الميركاتو الصيفي،إلا أن المطالب المالية عطلت المفاوضات.

ويخشى الزمالك من تفاقم أزمة الحراس داخل الفريق، لا سيما في ظل تكدس الأسماء في هذا المركز، ما قد يُحدث توترًا في غرفة الملابس خلال الموسم المقبل، ويؤثر على الاستقرار الفني،لذا، تعمل الإدارة البيضاء على تسويق أحد الحارسين خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة لحسم الملف ماليًا وفنيًا قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

وتلقى الحارس الدولي اهتمامًا شفهيًا من ناديي الأخدود وضمك السعوديين، إلا أن تلك العروض لم ترتقِ بعد إلى المستوى الرسمي، حيث لم تُرسل أي خطابات أو عروض مالية إلى نادي الزمالك حتى الآن.

وينتظر صبحي تحرّكًا رسميًا من جانب الأندية المهتمة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد وجهته القادمة .