هنري وينتر: تأثير صلاح؟ الاتحاد الأوروبي يساعد أطفال غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتقديم مساعدات إنسانية لأطفال غزة، فهل يعود الفضل في ذلك إلى النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول؟ يسأل الصحفي البريطاني الشهير هنري وينتر.

فقد طرح هنري وينتر الكاتب البريطاني الشهير في مجال كرة القدم عما إذا كان إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن شراكات جديدة مع منظمات إنسانية لدعم أطفال غزة ردًا على منشور النجم المصري محمد صلاح الذي أدان فيه مقتل لاعب كرة القدم الفلسطيني السابق سليمان العبيد في غارة جوية إسرائيلية جنوب غزة أثناء انتظاره المساعدات.

مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأطفال، أعلنت أنها ستعمل مع منظمة أطباء العالم، ومنظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة هانديكاب إنترناشونال لتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، وحزم الطعام، والتوعية بمخاطر مخلفات المتفجرات للأطفال المتضررين من الحرب.

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، إن هذه الخطوة جزء من مهمة أوسع لمساعدة الأطفال في مناطق النزاع، مضيفًا: "الأطفال أبرياء... يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة أولئك الذين يحاولون جعل حياتهم أكثر قبولًا وطبيعية".

وتساءل هنري وينتر، كاتب كرة قدم بريطاني بارز، عما إذا كانت هذه الخطوة ردًا على تصريحات صلاح اللاذعة، فكتب على موقع X: "تأثير صلاح؟ يُقيم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم شراكات مع منظمة أطباء العالم، ومنظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة هانديكاب إنترناشونال... لتقديم مساعدة إنسانية حيوية لأطفال غزة، الذين يعانون مما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة".

تالا ومحمد يصعدان منصة تتويج سوبر أوروبا

كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن طفلين فلسطينيين من غزة سيشاركان في حفل توزيع الميداليات في ختام مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام.

وأفادت التقارير أن الطفلين، تالا (12 عامًا) ومحمد (9 أعوام)، سيصعدان منصة التتويج إلى جانب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من انتقاد نجم ليفربول محمد صلاح للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لنشره خبر وفاة سليمان العبيد، المعروف بـ"بيليه الفلسطيني"، والذي قُتل، وفقًا للتقارير، في غزة أثناء انتظاره المساعدات. وانتقد صلاح عدم ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لظروف وفاته.