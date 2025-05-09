محادثاتك في أمان مع واتساب.. ميزة "قفل الدردشة" متاحة الآن

الشارقة - اميمة ياسر - يواصل تطبيق واتساب تعزيز خصوصية مستخدميه من خلال مجموعة من الميزات الأمنية، أبرزها ميزة "قفل الدردشة" (Chat Lock) التي تهدف إلى حماية المحادثات الحساسة من التطفل والوصول غير المصرح به.

وتُستخدم هذه الميزة تقنيات التحقق البيومتري، مثل بصمة الإصبع أو خاصية التعرف على الوجه، ما يتيح للمستخدمين قفل محادثات محددة لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل صاحب الجهاز نفسه، حتى إذا تُرك الهاتف دون رقابة.

وتتوفر هذه الخاصية على هواتف أندرويد وiOS، وتمنح المستخدمين طبقة إضافية من الأمان، خصوصًا لمن يتعاملون مع معلومات شخصية أو مهنية حساسة.

فعلى سبيل المثال، في حال ترك المستخدم هاتفه مفتوحًا، تظل المحادثات المقفلة مخفية ولا يمكن فتحها إلا بعد التحقق البيومتري.

ورغم بساطة تفعيل هذه الميزة، إلا أنها لا تزال غير مستخدمة على نطاق واسع. ولتفعيلها، ينبغي أولًا التأكد من تحديث تطبيق واتساب إلى الإصدار الأحدث، ثم اتباع الخطوات التالية:

خطوات تفعيل "قفل الدردشة":



افتح تطبيق واتساب وادخل إلى المحادثة التي ترغب في قفلها.

اضغط على اسم جهة الاتصال أو المجموعة في أعلى الشاشة.

اختر خيار "قفل الدردشة" (Chat Lock).

أكّد العملية باستخدام بصمة الإصبع أو وسيلة التحقق المتاحة.

وبعد تفعيل القفل، تختفي المحادثة من الواجهة الرئيسية، ويمكن الوصول إليها فقط عبر سحب الشاشة للأسفل داخل قسم الدردشات، حيث ستظهر أيقونة "قفل الدردشة" التي تتطلب التحقق البيومتري لعرض المحتوى.

وتُعد هذه الميزة خطوة متقدمة نحو تمكين المستخدم من السيطرة الكاملة على خصوصيته داخل التطبيق.