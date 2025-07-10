شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإطلاق أول تحديث لسماعة فيجن برو والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة آبل لإطلاق أول تحديث لسماعة Vision Pro وفقًا لتقرير بلومبرج ، ويشير محلل الصناعة مارك جورمان إلى أن الجهاز المُحدّث قد يُطرح هذا العام.

يشير التقرير، إلى أن السماعة الجديدة ستتضمن معالجًا أسرع ومكونات أكثر ملاءمة لتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي، كما ستتميز بحزام جديد يُسهّل ارتداؤها لفترات طويلة، هذه المواصفات المُحسّنة بديهية، لأن المعالج الرئيسي في Vision Pro الأصلي هو شريحة M2، وقد أصدرت آبل مؤخرًا شريحة M4.

ويُعدّ الحزام المُحسّن تغييرًا مرحبًا به لدى معظم المستخدمين، فقد تم الترويج لهذا المنتج كبديل لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، ولطالما كانت الراحة طويلة الأمد نقطة خلاف هنا ، ثماني ساعات هي وقت طويل للجلوس ورأسك مثقل كالسندان.

ولهذا الغرض، يقول جورمان إن آبل تعمل على طراز آخر مُعاد تصميمه يُقلّل وزن سماعة الرأس بشكل كبير ، ويُشاع أن هذا الطراز سيُطرح في عام 2027.

على الرغم من التغييرات المُرحّب بها في الأجهزة، لا يزال هناك مُشكلة ارتفاع سعرها ، فقد واجهت سماعة Apple Vision Pro صعوبة في جذب المستهلكين نظرًا لسعرها البالغ 3500 دولار ، ولا يهم حقًا مدى قوة الإصدار الجديد إذا ظلّ هذا السعر المُعلن مُبالغًا فيه ، وإذا لم تجد آبل طريقة لبيع هذه السماعة بسعر أقل بكثير، فستظلّ جهازًا مُخصصًا، ومع إطلاق الشائعات بأن آبل تُجهّز سماعة رأس أكثر ملاءمة للميزانية، من المُرجّح أن يتراوح سعرها بين 1500 و 2000 دولار.

وتجهز آبل نظام تشغيل جديد للجهاز، يُدعى visionOS 26 ، سيتضمن هذا النظام أدوات افتراضية، ويتيح إمكانية التمرير بالعين، سيصدر النظام لاحقًا هذا العام، لذا قد يُرافق تحديث الأجهزة المُشاع، كما تُشير التقارير إلى أن آبل تعمل على سماعة رأس مُتصلة بتطبيقات المؤسسات والنظارات الذكية.