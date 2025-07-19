تكنولوجيا: OpenAI تكشف ChatGPT Agent: ذكاء اصطناعي ينفذ المهام بدلًا منك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OpenAI عن ChatGPT Agent، نموذج ذكي جديد قادر على تنفيذ المهام نيابةً عن المستخدم. يجمع هذا النظام بين قدرات المحادثة والبحث العميق والتفاعل مع المواقع، ويستخدم حاسوبًا افتراضيًا خاصًا به للتنقل بسلاسة بين التفكير واتخاذ الإجراءات.

يمكن لـ ChatGPT Agent أتمتة مهام مثل جدولة الاجتماعات، تحديث الجداول، إعداد العروض، حجز الرحلات، وحتى ربط خدمات مثل Gmail وGitHub لجلب المعلومات. وقد تم تدريبه على استخدام أدوات متعددة تشمل متصفحات ونوافذ أوامر.

يأتي النظام حاليًا لمشتركي ChatGPT Pro، وسيصل إلى مستخدمي Plus وTeam يوم الإثنين عبر وضع “الوكيل” الجديد.

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