شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تطلق برنامج اختبار Switch Online آخر لـ 40 ألف لاعب فى 10 دول والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت نينتندو دعوة للمشاركة في برنامج اختبار لعب جديد، وهذه المرة تبحث عن 40,000 مُختبِر، وليس 10,000 فقط كما في البرنامج الأول ، حيث بحثت نينتندو عن 10,000 مُختبِر في أول حدث اختبار لعب العام الماضي لاختبار ميزة غامضة وغير مُسمّاة في خدمة Switch Online ، ولا يزال البرنامج الجديد يرحب فقط بأعضاء Nintendo Switch Online + Expansion Pack النشطين، ولكن كما هو متوقع، يدعم الآن كلاً من جهاز Switch الأصلي وجهاز Switch 2.

يجب أن يكون عمر المشاركين المهتمين 18 عامًا على الأقل، وأن تكون حساباتهم على نينتندو مسجلة في إحدى المناطق التالية: اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، كندا، البرازيل، والمكسيك ، يمكنهم التسجيل بشكل فردي أو في مجموعات تصل إلى أربعة أشخاص، وسيتم مشاركة بياناتهم جزئيًا فيما بينهم.

ستختار نينتندو المشاركين في اليابان عبر سحب يانصيب، وستقبل المختبرين من المناطق الأخرى على أساس أسبقية الحضور ، وستستقبل الشركة الطلبات من 18 يوليو حتى 21 يوليو .

في حين لم تُفصِح نينتندو عمّا سيفعله المشاركون، أشارت في إعلانها إلى أنها ستكون "اختبارًا للخدمة نفسها" التي اختُبرت أيضًا في أكتوبر 2024 ، ولم تُعلن الشركة رسميًا عن هذه الخدمة بعد، لكنّ مشاركين سابقين كشفوا أن نينتندو جعلتهم يلعبون لعبةً تُشبه ماين كرافت، تتضمن استخدام المكعبات لبناء الهياكل ، ويُمكن للمستخدمين اللعب مع أشخاص آخرين في عالم اللعبة المُشترك إذا رغبوا في ذلك، ولعلّ هذا هو سبب إمكانية اللاعبين المُهتمين بالتقديم كمجموعة.