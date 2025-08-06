تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهازين لوحيين خفيفين يجمعان بين عتاد رائد ومتوسط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو رسميًا عن بدء بيع جهازين لوحيين جديدين من سلسلة Xiaoxin في الصين، وذلك بعد فترة تشويق طويلة. ورغم أن الإطلاق الرسمي مقرر ليوم غد، إلا أن الجهازين Xiaoxin Tablet 12.1 و Xiaoxin Tablet Pro GT أصبحا متاحين للطلب المسبق عبر متجر JD.com قبل الموعد المحدد.

من ناحية أولى، يأتي جهاز Xiaoxin Tablet 12.1 مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 6400، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وبطارية ضخمة سعتها 10,200 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 45 واط.

ويتميز الجهاز بشاشة مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.5K (2560×1600) مع معدل تحديث 90 هرتز وسطوع يصل إلى 800 نتس، مع دعم تقنية تعتيم DC للحفاظ على راحة العين. ويزن الجهاز نحو 530 جرامًا بسُمك 6.29 ملم، ويبدأ سعره من 1,199 يوان صيني (حوالي 167 دولارًا) لنسخة 128 جيجابايت، بينما يصل إلى 1,399 يوان (حوالي 195 دولارًا) لنسخة 256 جيجابايت.

أما من ناحية أخرى، فيقدّم جهاز Xiaoxin Tablet Pro GT عتادًا أقوى بكثير، حيث يبدأ سعره من 1,799 يوان صيني (حوالي 250 دولارًا) لنسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين. ويعتمد هذا الطراز على معالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، ليواكب أداء جهاز Yoga Tab Plus.

كما يضم بطارية بتقنية السيليكون كربون بسعة 8,860 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا سريعًا بقدرة 68 واط. وتتيح هذه التقنية تصميمًا أنحف بسمك 5.99 ملم ووزنًا لا يتجاوز 458 جرامًا، مع شاشة قياس 11.1 بوصة بدقة 3200×2000 ومعدل تحديث 144 هرتز.

حتى الآن، لم تؤكد لينوفو ما إذا كانت تخطط لطرح أي من الجهازين في الأسواق العالمية.

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