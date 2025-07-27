حظك اليوم برج القوس الاثنين 28 يوليو 2025: روح المغامرة تقودك لفرص غير متوقعة وتغييرات إيجابية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مواليد برج القوس يعشقون الحرية والتجربة، واليوم يمنحهم الفلك مساحة واسعة للانطلاق واكتشاف شيء جديد.

موقع الخليج 365 يعرض لك التوقعات الفلكية التي قد تغيّر من مزاجك وتعيد لك روح المبادرة.

فرص مهنية تظهر من حيث لا تتوقع

قد يصلك عرض أو اقتراح عمل بشكل مفاجئ، فلا تتجاهله. العمل في الخارج أو التعاون مع جهة غير مألوفة قد يكون مفيدًا جدًا. تمسكك بالمرونة هو سر نجاحك هذا اليوم.

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العلاقات العاطفية تحتاج لتجديد الروح

شريكك قد يشعر بالملل أو التكرار، فحاول أن تعيد الحيوية للعلاقة بمفاجأة بسيطة أو حديث غير تقليدي. وإن كنت غير مرتبط، فاليوم مناسب جدًا للتعرف على شخص مميز.

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التنقل والنشاط الجسدي يدعمان مزاجك

يومك سيكون أكثر حيوية إن قمت بالحركة. المشي أو قيادة الدراجة أو حتى تمشية بسيطة ستنعكس على حالتك النفسية. لا تهمل ترطيب جسمك والابتعاد عن الوجبات السريعة.