الامارات | التفتيش الجمركي بمطار الفجيرة يحبط محاولة تهريب الهيروين داخل مكملات غذائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع مطار الفجيرة الدولي، أمس، محاولة تهريب مادة الهيروين داخل كمية كبيرة من المكملات الغذائية، وذلك بفضل كفاءة ضباط التفتيش الجمركي والتقنيات الذكية المستخدمة في المنافذ الجوية بالدولة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام التفتيش الجمركي بمطار الفجيرة الدولي بضبط مسافر يحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية، أثناء محاولته دخول الدولة قادمًا من موطنه. وخلال تفتيش حقيبته، عثر على كمية كبيرة من المكملات الغذائية، تضم (100) علبة تحتوي على 6000 كبسولة غذائية، بالإضافة إلى (70) كيسًا من مكمل غذائي على هيئة بودرة. وبعد فحص محتويات تلك المكملات باستخدام التقنيات الحديثة، أظهرت النتائج وجود مادة الهيروين المخدرة داخل الكبسولات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد الهيئة على أن إحباط محاولة التهريب يجسد يقظة وكفاءة ضباط التفتيش الجمركي في المنافذ الجوية، وفاعلية توظيف الأجهزة الذكية الحديثة في كشف المواد المخدرة، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع والتصدي لمحاولات التهريب.