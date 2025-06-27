الامارات | إطلاق «مختبر القيادات» لحضانات الشارقة الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت أكاديمية الشارقة للتعليم، أمس، الدورة الأولى من مبادرة «مختبر القيادات»، المخصصة لقيادات حضانات الشارقة الحكومية، تحت شعار «أفكار تصنع الأثر»، بهدف إكساب قيادات حضانات الشارقة الحكومية المعارف والمهارات اللازمة في مجال التخطيط التشاركي المبني على البيانات، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم في حضانات الشارقة الحكومية.

وتضم المبادرة سلسلة من المحطات التفاعلية والتجريبية التي تم تصميمها بعناية لدعم القيادات التربوية على مستوى حضانات الشارقة من خلال تمكينهن من القراءة العميقة لبيئة الحضانة، وفهم احتياجات الطفل، وتحديد التحديات والفرص المتاحة بعيداً عن التعميم، ما يعزز قدرة القائدة على اتخاذ قرارات قائمة على بيانات واقعية.

واستضافت فعالية إطلاق المبادرة نخبة من الخبراء والإداريين من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الذين أسهموا في إثراء النقاشات، وتقديم رؤى داعمة تسهم في تطوير بيئات التعلم في حضانات الإمارة، وتعزيز التكامل بين الجهات الداعمة للعمل التربوي.

وأوضحت نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم، خولة الحوسني، أنه تم تصميم سلسلة «مختبر القيادات» خصيصاً لتمكين قيادات حضانات الشارقة الحكومية من خلال تعزيز معارفهن ومهاراتهن في مجال التخطيط التشاركي المبني على البيانات بما يواكب التوجهات التربوية الحديثة، ويُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وأضافت «نعمل مع قيادات الحضانات بشكل وثيق لنقدّم لهن الدعم والتوجيه الذي يسهم بدوره في تطوير أداء الحضانات، ونحمل في الأكاديمية مسؤولية مواصلة التحسين والتطوير لضمان بيئات تعليمية آمنة محفّزة وغنية بالتعلّم لأطفالنا في إمارة الشارقة».

وتسعى «مختبرات القيادة» إلى ترسيخ ثقافة التعلّم المشترك من خلال إطلاق مجتمعات التعلم المهنية (NLCs) التي تتيح للقائدات تبادل الخبرات، وبناء خطط تطويرية واقعية وفعالة مدعومة بمفاهيم التخطيط التشاركي والخيال القيادي، والرؤية المؤسسية.