الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يلتزم شخص من جنسية دولة آسيوية برد مبلغ 224 ألفاً و201 درهم، تم تحويله إلى حسابه بالخطأ.

ووجهت إليه النيابة العامة في دبي ارتكاب تهمة الاستيلاء على مال مملوك للغير وقع في حيازته بطريق الخطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك.

وقضت محكمة الجنح في دبي بحبس المتهم شهراً وتغريمه قيمة المبلغ المستولى عليه، وإبعاده عن الدولة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.