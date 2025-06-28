الامارات | وزارة الدفاع تستقطب كوادر وطنية في القطاع الصحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 يونيو 2025

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، تطلعها لاستقطاب كوادر وطنية في القطاع الصحي في مهنة التمريض، والإسعاف الميداني، والمهن الفنية الطبية، باعتبارها من أهم معايير الكفاءة الطبية المستدامة المقدمة للمرضى وكافة أفراد المجتمع.

وذكرت الوزارة عبر إكس اليوم السبت، أن شروط الالتحاق بالقطاع الصحي، تتضمن أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات، وحاصلاً على نسبة 75% في المسار المتقدم، و85% في المسار العام، وأن يكون حاصلاً على نتيجة 5.5 في اختبار IELTS ومعدل 80% في درجات المواد العلمية، واللغة الإنجليزية.