الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - . تساءل ذوو طلبة مواطنين عن موعد تنفيذ القرار الخاص بالمعايير والضوابط الإلزامية للدراسة خارج الدولة.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار نصّ على أن يُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. وقد صدر في 29 مايو الماضي.

ويُمنح الطلبة المواطنون الذين يدرسون خارج الدولة، سواء على حسابهم الخاص أو على حساب جهة ابتعاث، مهلة سنة من تاريخ سريان القرار لتوفيق أوضاعهم.

ويتعين عليهم مراجعة وضعهم الدراسي، والتأكد مما إذا كانت جامعاتهم تندرج ضمن هذه المعايير، فإذا تبين أن الجامعة لا تستوفي الشروط، فإن أمام الطالب خيارات مثل الانتقال إلى جامعة أخرى معتمدة أو تقديم طلب استثناء مبرر إلى اللجنة المختصة.

وتهدف هذه الفترة الانتقالية إلى تفادي أي تأثير سلبي مفاجئ على الطلبة.