الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّ من «طرق دبي»

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «لقطة»، بشأن استغراب سائقين وجود قالوصات في المواقف العامة بدبي، ويُشوّه وجودها المنظر العام للمكان، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن الهيئة تنظم عمليات رقابة مجدولة ومنتظمة، لضمان الاستغلال الأمثل للمواقف، ويتم رصد هذه النوعية من المخالفات، واتخاذ اللازم بمخالفة أصحاب «القالوصات» في حال عدم الالتزام بالقانون. ويمكن للمتعاملين التواصل بشكل مباشر مع الهيئة للإبلاغ عن هذه التجاوزات، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

مشاة

اقترح سائقون في أبوظبي على الجهات المعنية وضع لافتات إلكترونية عند معابر المشاة، تتضمن تعليمات توعوية عن قطع الطريق، من خلال عبور المشاة، ومخالفة العابرين العشوائيين، مشيرين إلى أنهم يشاهدون بشكل دائم عبور أفراد بشكل عشوائي، والقطع المفاجئ للطريق من دون وجود ثقافة ووعي مروريين في عبور هذه الطرقات، لافتين إلى أن هذه التصرفات العشوائية تتسبب في حدوث ارتباك لدى السائقين، وخوفهم من وقوع حوادث مرورية، فضلاً عن استيائهم الشديد جراء هذه التصرفات.

أسعار

أعرب متسوقون في الدولة عن استغرابهم من تفاوت أسعار الخضراوات والفواكه من محل إلى آخر في بعض إمارات الدولة، إذ إن فَرق الأسعار يصل إلى ما بين 20 و40% للمنتج نفسه، مشيرين إلى أنه يجب توحيد الأسعار بدلاً من تلاعب أصحاب المحال التجارية.

دراجات

قال مرتادون لمنطقة «كايت بيتش» في جميرا، خلال أيام نهاية الأسبوع، إن هناك فئة من الشباب تستخدم الدراجات الكهربائية (سكوترات) بطريقة خاطئة، وتسير على الطرقات الفرعية والرئيسة بأعداد كبيرة وتتسابق في ما بينها، وهذا يسبب ارتباكاً للآخرين.