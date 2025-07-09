الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إطارات

طالب مرتادون لطريق الفاية، الممتد من أبوظبي إلى دبي، المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في أمر انتشار أجزاء من بقايا إطارات الشاحنات التالفة على الطريق جرّاء انفجارها، حيث تكثر مع ارتفاع درجات الحرارة، ما قد يتسبب في إرباك المركبات أو وقوع حوادث.

رعونة

أعرب سائقون عن استيائهم الشديد جرّاء رعونة بعض قائدي الدرّاجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، وقيادتهم بسرعات عالية تربك الآخرين على الطريق، مشيرين إلى تجاوزاتهم المفاجئة بين المركبات، ما يُشكّل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، وناشدوا الجهات المعنية النظر في هذا الأمر حفاظاً على السلامة المرورية وعدم وقوع حوادث.

سرعات

شكا سائقون بمنطقتَي الدقداقة والساعدي في رأس الخيمة قيادة فئة من الشباب مركبات من دون لوحات بسرعات عالية، والقيام باستعراضات وتسابق في ما بينهم، ما يُشكّل خطراً على حياتهم، لاسيما في أيام نهاية الأسبوع، مناشدين الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

أسعار

استغرب مرتادون لمتاجر داخل محطات البترول تفاوت أسعار المنتجات والسلع بين محطة وأخرى، مشيرين إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنة بمحال تجارية أخرى، مطالبين بتوحيد الأسعار أسوة بالأماكن الأخرى.

تطوير

تبذل بلدية العين جهوداً في تطوير مسارات المشاة والدراجات الهوائية في طرقات مركز المدينة، ما أعطى بُعداً جمالياً وشكلاً حضارياً، ويطالب سكان بامتداد مثل هذه المشاريع إلى بقية المناطق الحيوية في العين، الأمر الذي يشجع على ممارسة الرياضة بشكل حيوي وسلس.

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