الامارات | حمدان بن محمد يُعيّـن مديرَين تنفيذيين في دائرة الأراضي والأملاك بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2025 بتعيين ماجد صقر عبدالله المري مُديراً تنفيذياً لقطاع التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك.

كما أصدر سموّه القرار رقم (49) لسنة 2025 بتعيين ماجدة علي راشد مُديراً تنفيذياً لقطاع التطوير العقاري بدائرة الأراضي والأملاك.

ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.

• ماجد صقر عبدالله المري مُديراً تنفيذياً لقطاع التسجيل العقاري، وماجدة علي راشد مُديراً تنفيذياً لقطاع التطوير العقاري.