الامارات | ورشة تسلّط الضوء على حقوق العمالة المساعدة

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شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تسلّط الضوء على حقوق العمالة المساعدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بمقر الوزارة في عجمان، واستهدفت موظفي مراكز «تدبير»، حيث سلّط رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، عبدالعزيز العوبثاني، الضوء على حقوق العمالة المساعدة.
وهدفت الورشة إلى تعزيز وعي موظفي مراكز «تدبير» بمسؤولياتهم في توفير بيئة عمل عادلة وآمنة تحترم كرامة الإنسان.
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