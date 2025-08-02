الامارات | 9 أنواع تتيحها «باركن» لاشتراكات المواقف العامة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت شركة باركن تسعة أنواع من اشتراكات المواقف العامة في إمارة دبي، لتناسب احتياجات المستخدمين حسب فئاتهم، مشيرة إلى أن الأنواع التسعة تشمل المواقف الجانبیة ومواقف الساحات، ومواقف الساحات فقط، ومواقف واحة دبي للسيليكون - المنطقة H، ومنطقة واحة دبي للسيليكون - المواقف محدودة النطاق، ومواقف دبي هيلز، ومواقف وصل العقارية، فيما أتاحت الشركة أخيراً ثلاثة أنواع جديدة من المواقف هي كوادر المؤسسات التعليمية الخاصة، ومواقف الطلاب، إضافة إلى مواقف المباني متعددة الطوابق.

وفي ما يتعلق بالمواقف الجانبیة ومواقف الساحات، تبدأ من 500 درهم لكل شهر، حيث تتيح إمكان الاستفادة منها بركن ما يصل إلى ثلاث مركبات في مختلف أنحاء دبي، ويُعد هذا الاشتراك مثالياً للتنقّل اليومي أو التسوق وغير ذلك.

أمّا مواقف الساحات فقط فتبدأ من 250 درهماً لكل شهر، وتتوافر في مواقف الساحات المخصصة في المناطق B وD. ويُعد هذا الخيار مثالياً للتنقل اليومي أو أيام العمل الطويلة أو مبيت المركبات حتى 24 ساعة.

وتبدأ مواقف واحة دبي للسيليكون - المنطقة H من 1400 درهم لكل ثلاثة أشهر، وتُعد كلفة معقولة، نظير عدم الحاجة إلى التمديد وأجهزة المواقف، بما يساعد على الركن بسهولة أثناء التسوق والعمل والزيارة. وتبدأ منطقة واحة دبي للسيليكون - المواقف محدودة النطاق، من 1000 درهم لكل ثلاثة أشهر (2500 درهم سنوياً).

وفي ما يتعلق بمواقف دبي هيلز العامة (631G)، تبدأ رسوم اشتراكها من 1400 درهم لكل ثلاثة أشهر، وتمكّن المستخدمين من تجنب الازدحام اليومي بفضل الاشتراكات المرنة، بينما تبلغ قيمة الاشتراك الشهري 500 درهم.

وتبدأ مواقف وصل العقارية من 300 درهم شهرياً، و800 درهم لكل ثلاثة أشهر.

وأتاحت «باركن» خصومات حصرية لكوادر المؤسسات التعليمية الخاصة، بحيث يمكنهم ركن مركباتهم في مواقف ملائمة واقتصادية بالقرب من حرم المؤسسة التعليمية، تبدأ من 100 درهم شهرياً. وبالنسبة للطلاب، فيمكنهم الاستفادة من أفضل العروض التوفيرية من خلال اشتراك مواقف الطلاب الذي يخوّلهم ركن مركباتهم في المواقف الجانبية ومواقف الساحات في المناطق ذات الرموز A وB وC وD ضمن نطاق نصف قطر 500م من حرم المؤسسة التعليمية، على أن تبدأ الاشتراكات من 100 درهم شهرياً. ودعت شركة باركن الطلاب إلى الاستفادة من خصم بنسبة 80% على الاشتراك الشهري من خلال استخدام بطاقة الطلاب.

ويتمثل النوع التاسع من الاشتراكات في مواقف المباني متعددة الطوابق، حيث يبدأ الاشتراك فيها من 735 درهماً لكل شهر.

وتُعد تلك المواقف ملائمة للمستخدمين حال قربها من المسكن أو مكان العمل أو وجهاتهم المفضلة في قلب المدينة.

ولفتت إلى أن تلك المواقف تتمثل في: مبنى الغبیبة بشارع النھدة، قرب التقاطع بین شارع النھدة والشارع رقم 26 والشارع رقم 11، ومبنى السطوة في شارع السطوة قرب محطة حافلات السطوة، ومبنى نایف بشارع نایف، مقابل مركز شرطة نایف، ومبنى بني یاس على التقاطع بین شارع بني یاس والشارع رقم 14 وشارع السبخة، ومبنى عود میثاء قرب محطة حافلات عود میثاء، ومبنى الجافلیة على شارع الشیخ خلیفة بن زاید، قرب مقر شرطة بر دبي.

وذكرت في الأسئلة الأكثر تكراراً على موقعها الرسمي، أنه يمكن للمتعامل شراء بطاقة اشتراك في المواقف الجانبیة ومواقف الساحات، إذا كان لديه بطاقة مفعلة، لكن لا یمكن تفعیلھا قبل أن تنتھي صلاحیة البطاقة السابقة.