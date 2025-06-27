رويترز عن وزارة الدفاع الهندية: وزير الدفاع يقول لنظيره الصيني إن خلافات البلدين يجب أن تحل بخريطة طريق منظمة

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن وزارة الدفاع ​الهند​ية، بأن وزير الدفاع الهندي أبلغ نظيره الصيني ضرورة العمل على حل دائم للنزاع الحدودي بين البلدين، مؤكدًا أن تسوية الخلافات يجب أن تتم وفق خريطة طريق منظمة وواضحة.

وفي سياق آخر، نقلت "رويترز" عن الحكومة الهندية أنها بحثت مع الجانب الروسي استيراد منظومات "إس-400" الدفاعية ومعدات عسكرية مهمة أخرى، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.