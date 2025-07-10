شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يدفع بعادل مأمون عتمان على القائمة الوطنية لـ"الشيوخ" عن الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الجبهة الوطنية ترشيح عادل مأمون عتمان على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، ممثلاً لمحافظة الغربية، وذلك في إطار استعداداته للاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وأكد السيد القصير، الأمين العام للحزب، أن "الجبهة الوطنية" دفع بـ12 مرشحًا ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، مشددًا على أن هذه القائمة تمثل نموذجًا لتكاتف الأحزاب السياسية تحت مظلة واحدة دون المساس بتعدد الرؤى.