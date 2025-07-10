قوى الأمن: توقيف مطلوبَين للقضاء في البقاع

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بأن "تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، نتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، من توقيف المدعو: م. خ. (مواليد 1995، سوري الجنسية) المطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم خطف بقوة السلاح ومحاولة قتل، وقد عُثر بحوزته على عملة مزيّفة".

واشارت الى أنها "أوقفت في بلدة تعلبايا، المدعو: خ. أ. (مواليد 1989، لبناني) بحقّه مذكرتي توقيف: الأولى بجرم تأليف عصابة وسرقة، والثانية بجرم تهديد. أُودع الموقوفان القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، عملًا بإشارة القضاء المختص".