شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق للمترشح بانتخابات مجلس الشيوخ الحصول على بيانات الناخبين؟ القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

يمنح قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، الحق لكل مترشح أو حزب اه مترشح في انتخابات مجلس الشيوخ أن يحصل على بيان بأسماء الناخبين في الدائرة.

وفي هذا الإطار، نصت المادة (19) من قانون مجلس الشيوخ على أن يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.

ووفقا المادة، تسلم هذه الوسيلة الإلكترونية الى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم.