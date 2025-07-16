إن بي سي عن البنتاغون: إنهاء مهمة 2000 عنصر من الحرس الوطني كان ترامب أمر بنشرهم بلوس أنجليس الشهر الماضي

افادت قناة "إن بي سي"٬ نقلا عن البنتاغون٬ بإنهاء "مهمة 2000 عنصر من ​الحرس الوطني​ كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمر بنشرهم في لوس أنجليس الشهر الماضي".

وفي وقت سابق٬ أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أمر بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجليس مع تواصل المواجهات لليلة الثانية بين رجال أمن فدراليين ومتظاهرين احتجاجا على مداهمات وكالة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.

واكدت ليفيت إن "الرئيس ترامب وقع مذكرة رئاسية بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني للتصدي للفوضى التي سمح لها بالتفاقم"، محمّلة المسؤولية لقادة كاليفورنيا الديمقراطيين "الضعفاء".

ووقعت مواجهات بين الشرطة الأميركية ومتظاهرين معارضين للمداهمات التي تستهدف اعتقال مهاجرين غير نظاميين في لوس أنجليس، حيث استخدم رجال الأمن الفدراليون القنابل الصوتية وأغلقوا جزءا من طريق سريع.

وقالت قناة فوكس 11 الإخبارية إن المواجهات جرت في ضاحية باراماونت بعد أن احتشد متظاهرون بالقرب من متجر كبير للتجهيزات المنزلية يقصده عمال لتقديم خدماتهم اليومية في ظل تجمع لعناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية.