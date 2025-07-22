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الولايات المتحدة تنسحب من "اليونسكو" وتتهمها بالتحيز ضد كيان الاحتلال

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واشنطن - أ ف ب 0 تبليغ

الولايات المتحدة تنسحب من "اليونسكو" وتتهمها بالتحيز ضد كيان الاحتلال

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متهمة إياها بالتحيّز ضد إسرائيل والترويج لقضايا "مثيرة للانقسام".
ورأت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية "إن الاستمرار في المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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