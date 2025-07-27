خليل الحية: مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع لا معنى لها في ظل استمرار الحصار والتجويع

اعتبر رئيس حركة حماس في غزة ​خليل الحية​ بان مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع لا معنى لها في ظل استمرار الحصار والتجويع، ولن نقبل أن يكون شعبنا ومعاناته ودماء أبنائه ضحية لألعيب الاحتلال التفاوضية وتحقيق أهدافه السياسية.

واوضح الحية في تصريح له، إن الاحتلال قد حول معبر رفح معبراً للموت والقتل والتجويع لتنفيذ مخططه في تهجير شعبنا. واردف "نرفض المسرحيات الهزلية التي تسمى بعمليات الإنزال الجوي والتي لا تعد عن كونها دعاية للتعمية على الجريمة، وندعو دول ومكونات الأمة العربية والإسلامية إلى قطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني".