الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة – مرجعيون

أعلنت قيادة الجيش، في بيان أنه "بتاريخ 8/8/2025، ما بين الساعة 8.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش ب​تفجير​ ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون".

