ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، مجدداً جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس، وتسوية الخلافات عبر الحوار السلمي بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، في بيان، عن بالغ القلق إزاء ما وصفه بـ«التطورات الأخيرة المثيرة للقلق الشديد» في العاصمة طرابلس.
وأكد أورلاندو ضرورة تجنب أي خطوات قد تهدد استقرار ليبيا، مشدداً على أهمية الانسحاب الفوري لجميع القوات الأمنية من المناطق السكنية. وأوضح أن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تقف على أهبة الاستعداد لدعم جهود بعثة الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على السلام وحماية المدنيين من مزيد من المعاناة والدمار. وجدد تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستقرار في ليبيا عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية، مشيراً إلى أن الحوار يظل السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات، وتحقيق مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للبلاد.

