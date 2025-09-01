شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات في عدن ولحج على تلاعب أسعار الصرف وإغلاق محلات صرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتجاجات في عدن ولحج على تلاعب أسعار الصرف وإغلاق محلات صرافة

شهدت مدينتا عدن ولحج، الواقعتان تحت سيطرة المجلس الرئاسي، احتجاجات شعبية غاضبة اليوم الاثنين، حيث قام عشرات المواطنين بإغلاق عدد من محلات الصرافة.



جاءت هذه الاحتجاجات ردًا على التقلبات الحادة والمفاجئة في أسعار الصرف، التي تسببت لهم في خسائر مالية كبيرة.



وطالب المحتجون باستعادة أموالهم التي خسروها، بعد أن اشتروا عملات أجنبية بأسعار مرتفعة قبل أن تنخفض قيمتها بشكل مفاجئ.



وقد تدخلت قوات الأمن لتفريق المحتجين وإعادة فتح محلات الصرافة.

وتأتي هذه التطورات في خضم اضطرابات مستمرة في سوق الصرف، بالتزامن مع توقف البنوك وشركات الصرافة عن بيع العملات للأفراد، وفقًا لقرارات البنك المركزي الأخيرة.